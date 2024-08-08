Более полутора тысяч участников зарегистрировались на “Тобольский марафон – 2024”

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

1 тыс. 570 участников из 60 городов России уже зарегистрировались на “Тобольский марафон – 2024”. Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

Спортивное событие, организованное благодаря генеральному спонсору мероприятия компании СИБУР и администрации Тобольска, - это не только про бег. Как говорят организаторы, Тобольский марафон - новое окружение, общение с участниками и атмосфера полная поддержки. 150 волонтеров окажут помощь как при прохождении дистанций, так и во время развлекательной программы. Помимо забега гостей ждет фестиваль с множеством активностей на любой вкус и возраст.

“Кроме того, в этом году бег мы совмещаем с фестивалем "Пожарная тяга", который порадует тоболяков незабываемыми впечатлениями. На сегодняшний день на участие в нем заявились более 15 команд огнеборцев”, – написал в своем Telegram-канале Петр Вагин.

8 августа в городе состоялось заседание организационного комитета по проведению “Тобольского марафона – 2024”. На нем рассмотрели вопросы, связанные с безопасностью, перекрытием движения, организацией питания, дополнительных парковочных мест, уборкой территории и многое другое.