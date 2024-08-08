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Автоинспекторы работают на 14 перекрестках Тюмени с интенсивным движением СИМ

Общество, 17:54 08 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовые рейды по безопасности велосипедистов и электросамокатчиков проходят в Тюмени 8 августа.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, автоинспекторы работают на 14 городских перекрестках с интенсивным движением СИМ и велосипедов.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторы проводят разъяснительные беседы с велосипедистами и водителями СИМ в местах, где произошли аварии с их участием и там где чаще всего нарушают.

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# безопасность , Госавтоинспекция Тюменской области

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