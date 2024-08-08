Автоинспекторы работают на 14 перекрестках Тюмени с интенсивным движением СИМ
Общество, 17:54 08 августа 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Массовые рейды по безопасности велосипедистов и электросамокатчиков проходят в Тюмени 8 августа.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, автоинспекторы работают на 14 городских перекрестках с интенсивным движением СИМ и велосипедов.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автоинспекторы проводят разъяснительные беседы с велосипедистами и водителями СИМ в местах, где произошли аварии с их участием и там где чаще всего нарушают.