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Тобольским спортсменам вручили награды в преддверии Дня физкультурника

Общество, 19:47 08 августа 2024

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Заслуженные награды тобольским спортсменам вручили в преддверии Дня физкультурника в “Кванториуме” 8 августа.

Пост об этом опубликован в Telegram-канале у главы Тобольска Петра Вагина.

Награждены ветераны спорта, активные участники проекта "Спорт – норма жизни". Отмечены те, кто своим личным примером показывают, что никогда не поздно начинать, и никогда не надо заканчивать. Награды получили спортсмены за достижения в сдаче норм ГТО, участники Спартакиады инвалидов, учителя физкультуры.

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“Хорошо, что сейчас стали снимать правильные фильмы о легендах спорта нашей страны. Мы можем воочию увидеть, насколько трудно даются победы, сколько сил вкладывает тренер, как важна поддержка близких и болельщиков, как важно для страны иметь мощный спортивный потенциал”, – написал Петр Вагин.

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# День физкультурника , Петр Вагин , Тобольск

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