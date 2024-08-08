Тобольским спортсменам вручили награды в преддверии Дня физкультурника

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Заслуженные награды тобольским спортсменам вручили в преддверии Дня физкультурника в “Кванториуме” 8 августа.

Пост об этом опубликован в Telegram-канале у главы Тобольска Петра Вагина.

Награждены ветераны спорта, активные участники проекта "Спорт – норма жизни". Отмечены те, кто своим личным примером показывают, что никогда не поздно начинать, и никогда не надо заканчивать. Награды получили спортсмены за достижения в сдаче норм ГТО, участники Спартакиады инвалидов, учителя физкультуры.

“Хорошо, что сейчас стали снимать правильные фильмы о легендах спорта нашей страны. Мы можем воочию увидеть, насколько трудно даются победы, сколько сил вкладывает тренер, как важна поддержка близких и болельщиков, как важно для страны иметь мощный спортивный потенциал”, – написал Петр Вагин.