Ярмарку мастеров и интерактивные игры организуют для тюменцев на фестивале "Джем"

| Фото: сообщество "Джем фест | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Джем фест | Тюмень" во ВКонтакте

Городской фестиваль "Джем" пройдет на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 10 и 11 августа. Посетителей ждут ярмарки, мастер-классы, настольные игры и многое другое, сообщают организаторы.

В первый день с 15 часов стартует летняя ярмарка мастеров, мастер-класс по росписи пряников и настольные игры на английском и разговорный клуб. Через час всех ждут мастер-классы по зумбе и чакараре, а завершится вечер интерактивной площадкой Just Dance.

Воскресенье начнется с йоги в 10 часов. Также в выходной состоится детская школа предпринимателей, лекция "Как начать работу с маркетплейсами", кино под открытым небом, блинные гонки и другие активности.

Полная программа опубликована в группе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 0+.