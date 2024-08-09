Более 400 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

432 тыс. 563 жителей региона прошли бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры с начала 2024 года. Благодаря обследованию у пациентов удалось выявить более 29 тыс. заболеваний, о которых они не знали ранее, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В структуре заболеваемости первое место традиционно занимают нарушения системы кровообращения. Из них: связанные с повышенным кровяным давлением - 11 тыс. 3 случая, ишемическая болезни сердца - 1 тыс. 573, цереброваскулярные нарушения - 2 тыс. 357, сахарный диабет - 1 тыс. 958. У 1 тыс. 56 пациентов выявлены злокачественные новообразования, из них 824 случая - на ранней стадии.

Активнее всего диспансеризацию и профосмотры проходят жители Тюмени, Вагайского, Аромашевского, Сладковского, Абатского, Викуловского, Упоровского, Заводоуковского районов, Голышмановского городского округа.

Специалисты напоминают: любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Не откладывайте визит к врачу и выделите время на профилактический осмотр, призывает земляков депздрав.