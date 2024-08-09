Аграрии Тюменской области намолотили более 2,5 тысяч тонн зерна

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

882 гектара зерновых и зернобобовых культур убрали сельхозпроизводители Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 9 августа 2024 года.

Валовой сбор составил 2 тыс. 585 тонн. Из них: яровые - 2 тыс. 454 тонны, озимые - 131 тонна. Урожайность превысила 31 центнер с гектара.

Продолжается уборка овощей. "Второй хлеб" - картофель - заготовлен в объеме 2 тыс. 265 тонн, урожайность на начало августа составляет 365 центнеров с гектара. Капусты убрано 1 тыс. 833 тонны, свеклы - 621 тонна.