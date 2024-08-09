Проект адаптации семей участников СВО представили в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Проект адаптации ветеранов специальной военной операции и их семей представил волонтерский центр реготделения "Союз женщин России" в Тюмени. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

В рамках проекта "СВОя семья" ветеранов СВО и их родных научат оказывать первую помощь, делать инъекции, перевязки. Старт намечен на третью декаду августа.

"Задача проекта - помочь ветеранам и семьям адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам", - подчеркнула председатель регионального отделения "Союза женщин России" Наталья Шевчик.

На первоначальном этапе планируется подготовить волонтеров-медиков. Именно они будут вести занятия для ветеранов СВО и членов их семей. Модель опробуют в Тюмени, опыт распространят на муниципалитеты Тюменской области.

Отметим, волонтерский центр Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" работает с 2022 г. За это время в зону СВО отправили более 450 т гуманитарных грузов, пяти тыс. коробок с лекарствами, 3,5 тыс. индивидуальных аптечек.