Росстат: Тюменская область на третьем месте в УФО по уровню зарплат

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средний уровень зарплат превысил в Тюменской области 82,8 тыс. рублей по данным Росстата.

Регион находится на третьем месте в УФО. Средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области в мае составила 82 тыс. 881 рублей.

Это на 14,3% выше, чем в годом ранее. И на 6,9% больше, чем месяц назад. По уровню зарплат область традиционно на третьем месте в УФО.

Лидируют северные округа: в ЯНАО в среднем начисляли 201 тыс. 526 рублей, в ХМАО-Югре - 128 тыс. 997 рублей, пишет Вслух.ру