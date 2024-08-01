Росстат: Тюменская область на третьем месте в УФО по уровню зарплат
Общество, 14:46 10 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Средний уровень зарплат превысил в Тюменской области 82,8 тыс. рублей по данным Росстата.
Регион находится на третьем месте в УФО. Средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области в мае составила 82 тыс. 881 рублей.
Это на 14,3% выше, чем в годом ранее. И на 6,9% больше, чем месяц назад. По уровню зарплат область традиционно на третьем месте в УФО.
Лидируют северные округа: в ЯНАО в среднем начисляли 201 тыс. 526 рублей, в ХМАО-Югре - 128 тыс. 997 рублей, пишет Вслух.ру