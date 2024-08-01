Памятные подарки за знания о Челябинской области могут получить тюменцы на набережной

Ликонида Сигуева | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Ликонида Сигуева | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители и гости Тюмени смогут послушать лекции о Южном Урале, принять участие в викторинах и получить памятные подарки в туристическом информационном центре Челябинской области, который открыли на набережной Туры 10 августа.

Этот ТИЦ открыли в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного летом 2023 года в рамках форума "Путешествуй".

"Пригласили коллег представить свой турпотенциал жителям и гостям Тюмени. В рамках сотрудничества приехал мобильный туристский информационный центр Челябинской области со своей интерактивной программой, квестами и интересными фактами о туризме. В том числе, в рамках сотрудничества планируется размещение информации о турпотенциале Тюменской области на наружной рекламе в Челябинске", — рассказала руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова.

Кроме того, в октябре 2024 года представители туроператорского сообщества Челябинской области станут участниками инфотура по Тюменской области. В ходе ознакомительной поездки гостям презентуют самые яркие туристические объекты региона. В рамках информационного тура пройдет круглый стол с туроператорами, B2B-сессия с туроператорми. Самая главная цель — обмен туристическим потоком.

"В Тюменской области — большой упор на развитии туризма, поэтому мы сотрудничаем с разными регионами, заключаем соглашения с профильными ведомствами разных субъектов и проводим мероприятий в рамках сотрудничества. Так, у нас хорошее взаимодейстиве с комитетом по туризму города Москвы. В 2024 году заключили соглашение со Свердловской областью и Нижним Новгородом", — добавила Ольга Наумова.

В мобильном ТИЦ тюменцам расскажут, где можно отдохнуть в Челябинской области, получить консультации по путешествиям.

"У нас есть фирменный мерч. Одни вещи посвящены падению метеорита: с этого времени уже минуло десять лет. Это рюкзак и очки из переработанного пластика, футболки, поясные сумки. вторая коллекция посвящена 90-летию Челябинской области — значки и открытки", — рассказала представитель АНО "Центр проектного развития территории и туризма" Ликонида Сигуева.

Тюменцы могут посетить лектории по нескольким темам, включая промышленный туризм, озерам Челябинской области. Продолжительность таких встреч — 40 минут. Посетители могут сделать фотографию в ТИЦ и стать участниками розыгрыша рюкзака. Также можно пройти онлайн-квест на знание региона. При успешном прохождении вручают стикерпаки и открытки.

ТИЦ Челябинской области будет открыт с 10 по 12 августа с 11 до 20 часов, 13 августа — последний день работы, с 11 до 13 часов.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова