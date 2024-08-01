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Тюменские автоинспекторы проводят социальную кампанию

Общество, 15:56 10 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Социальную кампанию #ЯВодитель проводят автоинспекторы в Тюмени с целью призвать автовладельцев к безопасному вождению.

Также этот призыв обращен и к подросткам, не имеющим права управления транспортом, но садящимся за руль.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут мониторинг водителей на предмет соблюдения ПДД, а также "Тотальный экзамен по ПДД".

В социальной кампании примут участие лидеры общественного мнения, известные люди, спортсмены, автогонщики, органы власти.

В 2024 году в Тюменской области произошло 1 тыс. 559 ДТП, в них погибли 93 человека, из них 53 - это водители, 21 – пассажиры, 18 – пешеходы.

1 тыс. 410 из этих ДТП произошло по вине водителей, в этом году показатель вырос почти на 20 процентов.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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