Свердловчанка обманом похитила телефон у пенсионерки в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Девушку, подозреваемую в краже смартфона у пожилой соседки, задержали сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратилась пенсионерка 1954 года рождения. Она сообщила, что у нее путём обмана похищен мобильник.

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне к ней приходила родственница её соседа.

Девушка хотела подождать брата, который ещё не вернулся домой.

Спустя непродолжительное время гостья попросила телефон, чтобы вызвать себе такси.

Пожилая женщина доверчиво передала свой телефон. Когда приехала машина, потерпевшая проводила знакомую и попросила вернуть свой гаджет, на что последняя сказала, что оставила телефон в доме.

Когда хозяйка вернулась, она обнаружила пропажу. Попытки дозвониться на свой номер не увенчались успехом, аппарат был вне зоны доступа. Ущерб потерпевшая оценила в 20 тыс. рублей.

Подозреваемая - уроженка Свердловской области. Оперативники задержали её. В содеянном девушка призналась и пояснила, что умышленно обманула пенсионерку.

Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Телефон изъят и будет возвращен владелице.