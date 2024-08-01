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Около 900 тюменцев принимают участие в проекте "Флагманы образования"

Общество, 17:18 10 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

898 тюменцев подали заявки на участие в проекте "Флагманы образования". Ежегодно десятки тысяч человек из всех регионов России получают возможность заявить о себе и проверить свои знания.

Лучшие получают возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Первый этап проекта - онлайн-тестирование, он проходит до 11 августа. В финал конкурса, который состоится в ноябре, выйдет не более трех победителей полуфинала от каждого региона.

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