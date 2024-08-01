Около 900 тюменцев принимают участие в проекте "Флагманы образования"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

898 тюменцев подали заявки на участие в проекте "Флагманы образования". Ежегодно десятки тысяч человек из всех регионов России получают возможность заявить о себе и проверить свои знания.

Лучшие получают возможность войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Первый этап проекта - онлайн-тестирование, он проходит до 11 августа. В финал конкурса, который состоится в ноябре, выйдет не более трех победителей полуфинала от каждого региона.