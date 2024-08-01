Участники пробега "Великий Сибирский Путь" пересекли первую точку с указателем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первую точку с указателем пересекли участники пробега "Великий Сибирский Путь". Напомним, старт конноспортивному пробегу "Великий Сибирский путь" дали на набережной Туры в Тюмени 10 августа.

Колонна, состоящая из представителей спортивных федераций и объединений, любителей конного спорта, квадроциклов, водного транспорта, велосипедистов, на пароме пересечет реку Тура между д. Криводанова и с. Созоново.

В пробеге участвуют заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и глава города Тюмени Максим Афанасьев. Всего участникам предстоит преодолеть расстояние в 80 км до с. Прокровское.

В д. Криводанова они открыли первый верстовой столб. Также стол будут установлены в сёлах Созоново, Дубровное и Покровское, а также в д. Мотуши.

Напомним, что одна из целей пробега нестандартного формата - открыть и изучить нераскрытый туристический потенциал Тюменской области.

Видео: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников, Александр Лабыкин