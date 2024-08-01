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Гринбоксы для батареек устанавливают в Тюмени по запросам УК

Общество, 08:31 11 августа 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Специальные контейнеры, куда можно положить батарейки, градусники и лампочки, устанавливают в Тюмени и области на предприятиях и в местах, организованных управляющими компаниями. Запросы на установку принимает компания "НОВ-Экология".

Ее деятельность направлена на сбор, транспортирование и обезвреживание отходов предприятий, но батарейки, градусники, лампы здесь также принимают у населения. Отходы I и II классов опасности, а также те, что несут в себе какую-либо полезность и пригодны для вторичного использования, не подлежат захоронению.

Проект "Гринбокс" реализуется с 2017 года. После заключения договора на обслуживание отходы из гринбоксов забирают, обрабатывают и везут на производственную площадку, где сортируют и потом отправляют федеральному оператору, пишет Тюменская область сегодня.

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# батарейки , отходы

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