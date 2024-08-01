  • 11 августа 202411.08.2024воскресенье
  • USD87,9920
    EUR95,1844
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

Рисовать кофейной гущей научат тюменцев

Общество, 14:29 11 августа 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

С техникой рисования кофейной гущей познакомят горожан на новом мастер-классе "Родной пейзаж" в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59). Он пройдет 18 августа в 12 часов.

Эта техника — не только вид изобразительного искусства, но и способ ароматерапии. Во время мастер-класса участники нарисуют родные пейзажи, а также узнают нюансы приготовления красок из кофе, интересные факты и принципы кофейной живописи, которую используют в том числе и для создания книжных иллюстраций.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мастер-классы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:55 11.08.2024День Тобольского района отметят в инфопарке на Цветном бульваре
15:35 11.08.2024Тюменцев приглашают на встречу с поэтом Владимиром Молдовановым
15:01 11.08.2024Юбилейное открытие термального сезона масштабно пройдет в Тюменской области в ноябре
14:29 11.08.2024Рисовать кофейной гущей научат тюменцев