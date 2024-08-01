Рисовать кофейной гущей научат тюменцев
Общество, 14:29 11 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
С техникой рисования кофейной гущей познакомят горожан на новом мастер-классе "Родной пейзаж" в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59). Он пройдет 18 августа в 12 часов.
Эта техника — не только вид изобразительного искусства, но и способ ароматерапии. Во время мастер-класса участники нарисуют родные пейзажи, а также узнают нюансы приготовления красок из кофе, интересные факты и принципы кофейной живописи, которую используют в том числе и для создания книжных иллюстраций.
Возрастное ограничение: 12+.