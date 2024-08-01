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Двое детей травмировались в автобусе в Тюмени

Общество, 10:13 11 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП с двумя детьми 6 и 7 лет устанавливают в Тюмени. Инцидент произошел в автобусе 2-го маршрута на ул. Пермякова 10 августа.

"По предварительным данным, братья ехали в автобусе на пассажирских сиденьях с мамой. При резком торможении автобуса пассажиры ударились о поручень. Оба ребенка травмированы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель автобуса сообщил, что помеху ему создал ехавший впереди автомобиль, из-за чего ему пришлось резко нажать на тормоз.

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# ДТП , травмы

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