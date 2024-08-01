Тюменцы поделились своими историями для аудиопроменада

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аудиопроменад "Здесь мы встретились" пройдет в Тюмени 14 августа в 17, 18 и 19 часов. Проект приурочен к 80-летию Тюменской области.

В основе аудиопроменада — истории горожан, произошедшие с ними в регионе. Режиссер создал маршрут, в котором каждая локация расскажет о воспоминаниях жителей Тюменской области, пишет Moi-portal.ru.

Подробности — в сообществе молодежного театрального центра "Космос" ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+.