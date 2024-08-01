7 из 10 жителей Тюмени считают себя приверженцами здорового образа жизни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

71% жителей Тюмени считают себя приверженцами здорового образа жизни. Из них 20% полностью уверены в этом, а 51% склоняются к такой точке зрения. 29% опрошенных признались, что ЗОЖ — это не про них: 5% однозначно уверены в этом, еще 24% сообщили, что их образ жизни скорее нездоровый.

Такие данные опроса опубликовали специалисты сервиса SuperJob. Участие в анкетировании приняли представители экономически активного населения Тюмени.

Мужчин, уверенно причисляющих себя к ЗОЖникам, — 23%, женщин — всего 17%. Если среди жителей Тюмени до 34 лет сторонником здорового образа жизни себя назвал каждый четвертый (26%), то среди граждан от 45 лет — только каждый шестой (16%). Среди жителей Тюмени, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей.

Что входит в понятие "ЗОЖ", по мнению жителей Тюмени: 6 из 10 человек убеждены, что здоровый образ жизни — это, прежде всего, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Каждый второй опрошенный (52%) считает, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание. 43% респондентов указали на важность отсутствия вредных привычек. Также были упомянуты такие составляющие здорового образа жизни, как режим дня (14%), спокойствие и позитивный настрой (10%).