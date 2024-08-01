Девять дворов преобразятся в Тобольске в рамках сотрудничества с СИБУРом

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Благоустройство дворовых территорий в рамках программы "Тобольск настоящий" идет по графику. Об этом сообщил глава древней столицы Сибири Петр Вагин в своих соцсетях.

Напомним, программа разработана администрацией Тобольска совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР.

"С 15 по 24 марта тоболяки выбирали, какие дворы будут частично благоустроены в этом году. По итогу рейтинга определили 9 придомовых территорий, - сообщил Петр Вагин. - Проекты планировки с жителями согласованы, но при монтаже малых архитектурных форм возникают предложения и корректировки. Это правильно, потому что активное взаимодействие активистов дома с подрядчиками - это залог того, что результат принесет жителям радость".

Глава города призвал тоболяков не ждать завершения работ, а включаться в процесс уже сейчас. На всех объектах работа идет по графику.

"Обратил внимание, что на некоторых площадках подрядчик использует материалы местного производства, например, брусчатку. Это правильно", - отметил Петр Вагин.