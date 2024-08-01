В Тобольске выберут лучшие династии садоводов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс среди садоводов-любителей традиционно проходит в Тобольске.

Участники могут подать заявки в любых из шести номинаций: "Семейная династия садоводов", "Лучший цветовод", "Лучший овощевод", "Гость заморский", "Лучший садоводческий (огороднический) участок", "Лучшее садоводческое (огородническое) некоммерческое товарищество".

Представить свой опыт в конкурсе могут садоводы-любители и садовые товарищества Тобольска и Тобольского муниципального района. Победителей ждут призы.

Заявки принимают до 6 сентября 2024 года по адресу: г. Тобольск, ул. Аптекарская, 3. Подробности по тел. 8 (3456) 24-12-45, 8-919-947-13-09, е-mail: torg-tobolsk@prto.ru.