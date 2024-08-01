Rauf & Faik выступят для тюменских первокурсников в День знаний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День знаний отметят первокурсники Тюменского госуниверситета и ГАУ Северного Зауралья на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) 1 сентября в 18 часов. Хедлайнером праздника станет музыкальный дуэт Rauf & Faik, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Первокурсники очной формы обучения получат индивидуальные бесплатные билеты, все остальные могут попасть на мероприятие, приобретя билет.

Вход зрителей и сбор первокурсников начнется с 16 часов у стадиона "Геолог".

Возрастное ограничение: 12+.