Rauf & Faik выступят для тюменских первокурсников в День знаний
Общество, 08:56 13 августа 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
День знаний отметят первокурсники Тюменского госуниверситета и ГАУ Северного Зауралья на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) 1 сентября в 18 часов. Хедлайнером праздника станет музыкальный дуэт Rauf & Faik, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Первокурсники очной формы обучения получат индивидуальные бесплатные билеты, все остальные могут попасть на мероприятие, приобретя билет.
Вход зрителей и сбор первокурсников начнется с 16 часов у стадиона "Геолог".
Возрастное ограничение: 12+.