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1 тыс. 138 тюменцам помогли медики скорой в выходные

Общество, 13:12 12 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 138 жителям Тюмени и Тюменского района помогли врачи и фельдшеры скорой в выходные, 10 и 11 августа. В экстренной форме поступило 594 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставили 513 пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В период с 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 563 вызова, в этих случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 88 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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