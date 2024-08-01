МТС завершила модернизацию сети мобильной связи в заречной части Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Цифровая экосистема МТС завершила модернизацию сети мобильной связи и передачи данных в заречной части Тюмени. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость интернета у гостей и горожан в среднем выросла на 30%, сообщает пресс-служба компании.

Модернизация проведена более чем на 50 базовых станциях, расположенных на всей территории крупнейшего района Тюмени. Скорость мобильного интернета выросла на улицах Дружбы, Алебашевской, Щербакова, Тимофея Чаркова, Ветеранов Труда, Газовиков и других. Емкость сети также увеличилась на территории новых ЖК, образовательных школ, детских садов, городских поликлиник № 1 и 8, озера Липовое, филиала библиотеки семейного чтения им. Пушкина.

Местные жители смогут на высоких скоростях пользоваться госуслугами, медицинскими и образовательными сервисами, совершать видеозвонки в HD-качестве, смотреть кино и слушать музыку онлайн даже в пиковые нагрузки на сеть.

"Сегодня заречная часть Тюмени активно развивается. Строятся базы отдыха, благоустраиваются новые микрорайоны. И мы видим, как здесь стремительно растет количество пользователей цифровых сервисов, интернет-трафик и нагрузка на сеть. В связи с этим улучшаем качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром, расширяем для жителей района доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию, загружая файлы. Все это открывает новые цифровые возможности для тюменцев, повышает комфорт и качество жизни", – прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.