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Газомоторное топливо в Тюменской области подешевело на 3,4 % с начала года

Экономика, 09:29 13 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 3,4 % - 0,8 рубля подешевело газомоторное топливо в Тюменской области с января по июль 2024 года. Об этом сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном управлении ФАС России.

Средний прирост по другим видам топлива составил: Аи-92 – плюс 0,62 рубля или 1,13 %. Аи-95 – 0,78 рубля – 1,5 %, дизельное топливо – 0,93 рубля – 1,4 %.

Отметим, за год наибольший прирост наблюдается на дизтопливо. Оно подорожало на 6,5 рублей. В Тюменском УФАС России объяснили, что рост розничных цен обусловлен повышением стоимости покупки топлива на оптовом рынке. Произведенное оператором повышение цен на нефтепродукты не превышает текущий уровень инфляции.

Оксана Корнеенкова

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# Тюменское УФАС России , цены на бензин

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