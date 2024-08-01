Тюменские автобусы поменяют маршрут из-за ремонта теплосети на ул. Республики

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Маршруты общественного транспорта в Тюмени временно изменятся в связи с капитальным ремонтом тепловой сети на ул. Республики в районе пересечения с ул. Воровского. С 16 по 19 августа автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

| Фото: МКУ «Тюменьгортранс» | Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Уточнить расписание общественного транспорта пассажиры могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722 и на остановках.