  • 13 августа 202413.08.2024вторник
  • USD89,9475
    EUR96,6852
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменские автобусы поменяют маршрут из-за ремонта теплосети на ул. Республики

Общество, 09:51 13 августа 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Маршруты общественного транспорта в Тюмени временно изменятся в связи с капитальным ремонтом тепловой сети на ул. Республики в районе пересечения с ул. Воровского. С 16 по 19 августа автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

МКУ «Тюменьгортранс» | Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Уточнить расписание общественного транспорта пассажиры могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722 и на остановках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменьгортранс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 13.08.2024В Тюмени стартовал образовательный интенсив для родителей первоклассников
10:13 13.08.2024Тюменские художники могут заявить о себе в культурной столице России
10:02 13.08.2024В Тобольске выберут лучшие династии садоводов
09:51 13.08.2024Тюменские автобусы поменяют маршрут из-за ремонта теплосети на ул. Республики