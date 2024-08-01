Тюменские моржи присоединятся к международному проекту "Аквамен в Антарктиде"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заплыв протяженностью в один километр намерены провести тюменские моржи в Антарктиде к 205-й годовщине открытия континента. По словам исполнительного директора центра "АквАйСпорт-Тюмень" Андрея Агаркова, идею проекта "Аквамен в Антарктиде" предложил Виталий Кочнев - российский параспортсмен из Фрязино Московской области с поражением позвоночника, плавающий только с помощью рук.

Слаживание участников предстоящего заплыва будет проходить в водах озера Севан в Армении. Тренировки начнутся уже 20 августа. Выбор Армении обусловлен необходимостью спортсменов испытать себя в международных водах. "Мы также обратились к представителям "Книги рекордов России", и они воодушевились этой идеей", - добавил Андрей Агарков.

Заплыв запланирован на январь-февраль 2025 года и будет иметь международный характер. В Антарктиду спортсменов доставит судно, предоставленное Аргентиной, представители Чили прорабатывают трафик путешествия. По окончании проекта его участники посетят ряд стран Латинской Америки.

Александр Лабыкин, Николай Ступников