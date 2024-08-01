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Более 20 тыс. человек побывали в инфопарке на Цветном бульваре

Общество, 19:01 12 августа 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени за три дня посетили 20 тыс. 461 человек. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

В пространстве, открывшемся в преддверии 80-летия Тюменской области, проходят викторины, мастер-классы, концертные программы. Здесь любой желающий может познакомиться с историей региона в интерактивном формате.

Инфопарк продолжит работу до 22 сентября.

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