С работой завода "СпецАвтоВосток" ознакомилась председатель Тюменской городской думы

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

На обзорной экскурсии по заводу "СпецАвтоВосток" побывали председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, представитель первичной организации ветеранов Гордумы Алла Аленгоз и члены Общественной молодежной палаты. С работой предприятия их познакомил генеральный директор — Радион Хамидуллин.

Группа САВ разрабатывает и производит технику для транспортировки грузов. Ежедневно на предприятии собирают от 2 до 2,5 единиц техники: прицепы, полуприцепы, самосвалы, лесную и трубовозную технику и многое другое. За месяц здесь перерабатывают 450 тонн железа, что равноценно железнодорожному составу.

Радион Хамидуллин, который также является председателем правления НКО "Ассоциация машиностроителей Тюменской области", руководит производством с 2011 года. Когда Хамидуллин только вступил на должность, завод был в состоянии упадка. Руководитель сделал многое для того, чтобы в 2024 году организация считалась успешной и жизнеустойчивой. Продукцию завода "СпецАвтоВосток" знают не только в России, но и за рубежом.

"Экскурсия по заводу позволила окунуться в атмосферу начала моей трудовой деятельности на промпредприятиях после окончания политехнического института. Примечательно, что есть предприятия, которые поддерживают экономический и производственный потенциал региона. За счет чего? В первую очередь, за счет умелого подбора кадров. Руководство обеспечивает своим рабочим достойную оплату труда, повышение квалификации, соблюдение безопасности труда, социальный пакет. Соответственно, эти меры работают на стабильность и привлекательность для трудоустройства рабочих востребованных технических профессий машиностроительной отрасли — токарей, сварщиков, конструкторов", — подытожила Алла Аленгоз.

Машиностроительный завод в Тюмени начал работу в 1972 году. Сейчас здесь трудятся 250 человек, шестеро специалистов посвятили работе на заводе всю жизнь. Средний возраст сотрудников — 40 лет.

На предприятии есть вакантные места для инженеров, конструкторов и технологов. Сотрудникам готовы платить высокую зарплату. Важное условие для кандидатов — умение читать чертежи.