Тюменский писатель презентовал книгу будущего

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Книгой будущего" назвал известный тюменский писатель Анатолий Омельчук свою новую книгу "Смыслы-семь", презентация которой состоялась в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

В ближайшем будущем, по словам Анатолия Омельчука, человечество толстых книг и длинных текстов читать не будет. "Все сюжеты уже исчерпаны, если кто-то захочет почитать толстое, он всегда может взять классика и насладиться чтением, - подчеркнул он. - Те современные авторы, которые будут писать длинные и толстые книги, обречены на то, что их никто читать не будет".

А в новой книге Омельчука, по его словам, каждая строчка – отдельное произведение.

"Счастье – личное имущество человека: коллективной собственности на счастье не бывает". Взгляд зацепился за эти строки, напомнившие начало великого романа Льва Толстого, но похожих эмоций и переживаний не вызвал.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Эта книга подразумевает активного читателя, почти соавтора, а может быть и больше, чем соавтора, - пояснил Анатолий Омельчук. – Читатель взял книгу, и уже возражает, соглашается, ругается - он вовлечен в процесс своего произведения по мотивам, которые предложил автор. Ну, а так как все это коротко и книга тонкая, то ее читать можно долго. Мне кажется, именно так будут строиться произведения будущего. Чтобы их читали, тексты должны быть предельно лаконичными, и давать простор безумной фантазии читающего".

Впрочем, и к сборнику афоризмов автор свое новое произведение не относит. Хотя и утверждает, что "афоризм – это исключительно от писательской ленности. Более ленивого чем я писателя, надеюсь, невозможно представить".

Краткую аннотацию к новой книге Анатолия Омельчука написал доктор философских наук, основатель Московской антропологической школы, разработчик идей "русского космизма" Фёдор Гиренок. "Я восхищен! – заявил он.- Вы уже прочили эту книгу "Смыслы-семь", но ради интереса можете продолжить – с чем еще не согласиться. Автор надеется, что пригласил вас поразмышлять вместе. Поразмышляем не задумываясь".