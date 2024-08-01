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Жителям Тюменской области пенсия может быть назначена в автоматическом режиме

Общество, 13:53 13 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, которые в этом году достигнут пенсионного возраста, могут оформить страховую пенсию по старости, подав заявление на ее автоматическое назначение на портале госуслуг. С начала 2024 года такой возможностью воспользовались 1 тыс. 700 жителей региона, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

По словам управляющего Отделением СФР по Тюменской области Виталия Левенкова, при назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме важно, чтобы индивидуальный лицевой счет гражданина содержал полные и достоверные сведения о периодах трудовой деятельности.

"От этого напрямую зависит размер будущей пенсии, - подчеркнул он. - Поэтому рекомендую жителям региона заблаговременно ознакомиться с указанными сведениями заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета и проверить отраженные периоды работы, а в случае необходимости подать заявление о корректировке ИЛС. Получить выписку можно на портале госуслуг, лично в клиентских службах ОСФР по Тюменской области или МФЦ".

Для проверки полноты и достоверности учтенных на лицевом счете пенсионных прав, ОСФР по Тюменской области раз в три года направляет через личный кабинет на портале госуслуг уведомления о размере будущей пенсии. Они поступают мужчинам, достигшим возраста 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет. В текущем году, было направлено 28 тысяч уведомлений.

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# отделение СФР по Тюменской области , пенсии

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