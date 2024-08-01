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Звездопад на фоне северного сияния удалось заснять в ХМАО

Общество, 14:48 13 августа 2024

Сообщество "Старая башня" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Старая башня" во Вконтакте

Уникальное зрелище - метеорный поток Персеиды на фоне полярного сияния - наблюдали в ночь на 13 августа жители Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Снимками природного явления они активно делятся в соцсетях.

"Произошло уникальное совпадение - в ночь максимальной активности Персеид на Земле разыгралась магнитная буря, доходившая до уровня G4 (очень сильная). Это привело к появлению интенсивных полярных сияний в регионах с хорошей погодой. Север Тюменской области, Тверская, Ленинградская область, Карелия, Омск и другие оказались свидетелями этого потрясающего небесного явления", - сообщается в группе обсерватории "Старая башня" во Вконтакте.

Напомним, пик метеорного потока Персеиды Международная метеорная организация прогнозировала в ночь с 12 на 13 августа. Тюменцы не смогли понаблюдать за звездным небом из-за дождя и плотных облаков.

Видео: сообщество "Старая башня" во Вконтакте

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# звездопад , Нижневартовск

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