Тюменский завод гофротруб запустит новую автоматизированную линию

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую автоматическую линию по собственным конструкторским чертежам создают на Тюменском заводе гофротруб. Ее запустят до конца 2024 года. Она позволит в разы увеличить выпуск готовой продукции.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор Тюменского завода гофротруб Виталий Федорищев.

"Каждая линия у нас способна делать 45 тысяч погонных метров в год. Мы сейчас делаем новую линию, которую сами изобрели, запатентовали и увеличиваем кратно свое производство. В 2023 году рост по сравнению с 2022 годом у нас составил 240 процентов. Отсюда следует, что продукция пользуется спросом. В этот году планируем столько же нарастить", - сказал он.

Всего рабочие завода выпускают 12 наименований продукции: кабельные, ливневые, канализационные, дренажно-фильтрующие колодцы, двустенные и одностенные гофрированные трубы. При этом диаметры составляют от 325 мм до 2 тыс. мм в зависимости от объекта. Одна из новинок завода – плавучие модули проходят процедуру патентования.

"Плавучие модули используют для построения плотов, причалов, пирсов. Их применяют при создании домов, бань на плаву. Они производятся из полиэтиленовых спиральновитых труб. Сейчас у нас идет процесс патентования, Роспатент признал технологию их изготовления инновационной", - подчеркнул Виталий Федорищев.

Вторичное сырье - полиэтилен низкого давления - для изготовления труб и колодцев закупают в Каменск-Уральске, первичное – в СИБУРе. Основные покупатели – застройщики многоэтажных домов и ИЖС. Большим спросом пользуются дренажные и фильтрующие колодцы, трубы под заезд. Вскоре со склада Губкинский автодор вывезет трубы и колодцы на строительство дорог.

"Работаем с Калининской управой в плане водоотведения, ежегодно примерно в 5-10 дворах применяется наша система водоотведения, которая решает проблему подтопления. Наша продукция сама по себе – пластик, он не гниет, не ржавеет и имеет легкий вес. При перевозке не нужна грузоподъёмная техника, краны, экскаваторы. Уже на этом этапе идет большая экономия денежных средств", - уточнил директор предприятия.

Завод гофротруб образовался в 2015 году. На ту пору два сотрудника выпускали гофрированные трубы для электроснабжения и сантехники. Потом наладили производство дренажных колодцев, систему водоотведения, которая успешно применяется в разных регионах. Достижения тюменского предприятия не раз отмечали на различных специализированных выставках, форумах и конкурсах.

На сегодня в штате трудятся 11 человек, в том числе инженеры-конструкторы, которые механизированные станки в превращают автоматизированные с ЧПУ.

Недавно завод вошел в Строительно-индустриальный кластер. Производственники видят в этом перспективу развития, увеличения мощностей.

"Строительный кластер поможет найти короткий путь от производителей строительных материалов до застройщиков, соответственно, мы планируем, что застройщики будут покупать нашу продукцию. И нам нужны новые площади. Будем искать землю, финансирование, строить новый цех. Надеемся на помощь кластера и Минпромторга России, у них есть субсидии, по которым можно строить цеха, тем более что мы подходим под этот перечень", - пояснил Виталий Федорищев.

На сегодня в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер" входят 35 компаний и 160 находятся на этапе вхождения. Сотрудники разработали две производственно-кооперационные цепочки с общим объемом инвестиций более 4 млрд 200 млн рублей.

Анжела Лебедева