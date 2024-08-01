Тюменский завод гофротруб запустит новую автоматизированную линию
Новую автоматическую линию по собственным конструкторским чертежам создают на Тюменском заводе гофротруб. Ее запустят до конца 2024 года. Она позволит в разы увеличить выпуск готовой продукции.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор Тюменского завода гофротруб Виталий Федорищев.
"Каждая линия у нас способна делать 45 тысяч погонных метров в год. Мы сейчас делаем новую линию, которую сами изобрели, запатентовали и увеличиваем кратно свое производство. В 2023 году рост по сравнению с 2022 годом у нас составил 240 процентов. Отсюда следует, что продукция пользуется спросом. В этот году планируем столько же нарастить", - сказал он.
Всего рабочие завода выпускают 12 наименований продукции: кабельные, ливневые, канализационные, дренажно-фильтрующие колодцы, двустенные и одностенные гофрированные трубы. При этом диаметры составляют от 325 мм до 2 тыс. мм в зависимости от объекта. Одна из новинок завода – плавучие модули проходят процедуру патентования.
"Плавучие модули используют для построения плотов, причалов, пирсов. Их применяют при создании домов, бань на плаву. Они производятся из полиэтиленовых спиральновитых труб. Сейчас у нас идет процесс патентования, Роспатент признал технологию их изготовления инновационной", - подчеркнул Виталий Федорищев.
Вторичное сырье - полиэтилен низкого давления - для изготовления труб и колодцев закупают в Каменск-Уральске, первичное – в СИБУРе. Основные покупатели – застройщики многоэтажных домов и ИЖС. Большим спросом пользуются дренажные и фильтрующие колодцы, трубы под заезд. Вскоре со склада Губкинский автодор вывезет трубы и колодцы на строительство дорог.
"Работаем с Калининской управой в плане водоотведения, ежегодно примерно в 5-10 дворах применяется наша система водоотведения, которая решает проблему подтопления. Наша продукция сама по себе – пластик, он не гниет, не ржавеет и имеет легкий вес. При перевозке не нужна грузоподъёмная техника, краны, экскаваторы. Уже на этом этапе идет большая экономия денежных средств", - уточнил директор предприятия.
Завод гофротруб образовался в 2015 году. На ту пору два сотрудника выпускали гофрированные трубы для электроснабжения и сантехники. Потом наладили производство дренажных колодцев, систему водоотведения, которая успешно применяется в разных регионах. Достижения тюменского предприятия не раз отмечали на различных специализированных выставках, форумах и конкурсах.
На сегодня в штате трудятся 11 человек, в том числе инженеры-конструкторы, которые механизированные станки в превращают автоматизированные с ЧПУ.
Недавно завод вошел в Строительно-индустриальный кластер. Производственники видят в этом перспективу развития, увеличения мощностей.
"Строительный кластер поможет найти короткий путь от производителей строительных материалов до застройщиков, соответственно, мы планируем, что застройщики будут покупать нашу продукцию. И нам нужны новые площади. Будем искать землю, финансирование, строить новый цех. Надеемся на помощь кластера и Минпромторга России, у них есть субсидии, по которым можно строить цеха, тем более что мы подходим под этот перечень", - пояснил Виталий Федорищев.
На сегодня в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер" входят 35 компаний и 160 находятся на этапе вхождения. Сотрудники разработали две производственно-кооперационные цепочки с общим объемом инвестиций более 4 млрд 200 млн рублей.
Анжела Лебедева