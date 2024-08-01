В Тюменской области инвесторы создадут частные индустриальные парки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Частные индустриальные парки создадут инвесторы в Тюменской области. В проработке находятся земли по Велижанскому, Ирбитскому и Московскому трактам, и в направлении на Омск. Дополнительная инфраструктура расширит возможности бизнеса в масштабировании или создании промышленных проектов в регионе.

Об этом рассказал директор регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Анатолий Картухин на встрече "Диалог бизнеса и власти" в Тюмени 13 августа.

"У нас действует сеть индустриальных парков. Из них полностью созданные государством – Боровский, Богандинский и ДСК 500. Также мы вовлекаем в создание частных индустриальных парков землевладельцев. Ни для кого не секрет, что в Тюмени доступность индустриальной недвижимости снижается. Поэтому нужно предлагать альтернативные варианты для размещения индустриальных парков. Мы проводим переговоры с собственниками частных земель. На текущий момент заявок достаточно много. Прорабатываются несколько направлений", - привел данные руководитель.

Он подчеркнул, что ведомство ждет инициатив со стороны предпринимателей и компаний. Создание такой площадки для владельцев земельных участков является дополнительной возможностью капитализировать свой объект. При этом регион оказывает поддержку.

"Мы берем на себя обязанность привести будущих арендаторов, резидентов, решить вопросы, которые связаны с обеспечением участков сетями, техприсоединениями и другие моменты", - добавил Анатолий Картухин.

Ранее на встрече президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева рассказала о подготовке второго инвестиционного тура для предпринимателей в Ишим и Ишимский район. Он состоится в конце сентября.

Оксана Корнеенкова