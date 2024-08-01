Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 сентября 2024 года в состав автомобильной аптечки будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы.

Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, сообщает Минздрав.

В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра.