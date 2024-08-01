Самую спортивную семью выбрали в Викуловском районе

| Фото: Пресс-служба администрации Викуловского района | Фото: Пресс-служба администрации Викуловского района

Эстафета "Семейная команда" состоялась в рамках фестиваля "На газоне" в Викуловском районе. Мероприятие приурочили к 80-летию Тюменской области и Году семьи в России.

На старт вышли команды Браун, Шубиных, Прудниковых, Козыревых и Микиных. Вместе они преодолели полосу испытаний, соревновались в беге, прыжках, показывали силу и ловкость. Все этапы эстафеты проходили в напряженной борьбе, сообщает пресс-служба администрации района.

Соревнования проходили в двух возрастных группах: семьи с детьми 9-10 лет и младше 8 лет. В обеих категориях победу одержала спортивная семья Шубиных. Призовые места в эстафете заняли семьи Козыревых и Браун.

Все участники по итогам отмечены грамотами и призами.