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Самую спортивную семью выбрали в Викуловском районе

Общество, 17:23 13 августа 2024

Пресс-служба администрации Викуловского района | Фото: Пресс-служба администрации Викуловского района

Эстафета "Семейная команда" состоялась в рамках фестиваля "На газоне" в Викуловском районе. Мероприятие приурочили к 80-летию Тюменской области и Году семьи в России.

На старт вышли команды Браун, Шубиных, Прудниковых, Козыревых и Микиных. Вместе они преодолели полосу испытаний, соревновались в беге, прыжках, показывали силу и ловкость. Все этапы эстафеты проходили в напряженной борьбе, сообщает пресс-служба администрации района.

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Соревнования проходили в двух возрастных группах: семьи с детьми 9-10 лет и младше 8 лет. В обеих категориях победу одержала спортивная семья Шубиных. Призовые места в эстафете заняли семьи Козыревых и Браун.

Все участники по итогам отмечены грамотами и призами.

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# Викуловский район , Год семьи , эстафета

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