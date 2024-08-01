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Ялуторовчане собрали гуманитарный груз для жителей Курской области

Общество, 18:37 13 августа 2024

из Telegram-канала Вячеслава Смелика | Фото: из Telegram-канала Вячеслава Смелика

Гуманитарный груз со всем необходимым собрали ялуторовчане для жителей Курской области.

"За последние дни Курская область стала для всех нас ближе. Россия – одна большая и дружная семья, где в трудные минуты никто никого не бросает. Ялуторовчане за два дня собрали гуманитарную помощь нашим соотечественникам, пострадавшим от украинской агрессии", — написал в своем Telegram-канале глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.

В списке – предметы первой необходимости, средства гигиены. 13 августа коробки с гуманитарным грузом увезли в Тюмень. Из областной столицы в четверг будет организована отправка первой партии, написал Вячеслав Смелик и поблагодарил всех, кто помогает.

Сбор продолжается. Все подробности можно узнать в приемной партии "Единая Россия" в Ялуторовске по адресу: ул. Свердлова, 43/3. Информацию также можно получить по телефону: 8-34-53-53-92-44.

Напомним, в Тюмени организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, которые эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Работу по поручению губернатора Александра Моора ведет правительство области совместно с общественными организациями.

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# Вячеслав Смелик , гуманитарная помощь , Ялуторовск

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