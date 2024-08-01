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Владимир Путин назначил Анну Цыпушеву судьей Арбитражного суда Тюменской области

Общество, 18:31 13 августа 2024

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цыпушеву судьей Арбитражного суда Тюменской области.

Соответствующий указ опубликован сегодня, 13 августа. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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# арбитражный суд , Владимир Путин

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