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Фестиваль "Дружба народов" начнется на Красной площади в Тобольске

Общество, 20:41 13 августа 2024

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Фестиваль "Дружба народов" начнется на Красной площади Тобольского кремля 17 августа в 12 часов.

Об этом в Telegram-канале написал глава Тобольска Петр Вагин.

Он сказал, что в преддверии празднования 80-летия Тюменской области организовали встречу с руководителями национальных диаспор Тобольска.

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“В Тобольске создан Совет национальных диаспор, насчитывающий 15 объединений, Совет татарской молодежи, а также Совет молодежи национально-культурных автономий, диаспор и конфессий города. Важно, чтобы работа этих общественных организаций была направлена и на популяризацию культур, и на решение вопросов межнационального единства. Для этого необходимо чаще встречаться, привлекать руководителей диаспор к решению общегородских вопросов, продолжать активное культурное и спортивное взаимодействие”, – написал Петр Вагин.

"Дружба народов" будет большим семейным праздником, где каждый может познакомиться с многонациональной культурой нашей России.

Возрастное ограничение: 0+.

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# национальности , Петр Вагин , Тобольск

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