В Тобольском районе начали возводить новую амбулаторию

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Амбулаторию начали возводить строители в пос. Прииртышском. Об этом в Telegram-канале написал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В Сибиряке и Масловой новые ФАПы уже стоят, там идут внутренние работы.

Площадь амбулатории в Прииртышском составит 300 квадратных метров, ФАПов – по 80. В каждом предусмотрены кабинеты приема врачей, процедурный, прививочный кабинеты, санитарная комната, санузлы.

Модульные здания теплые, хорошо выдерживают наши морозы. Отметим, в Тобольском районе за последние четыре года построены четыре ФАПа и три амбулатории.

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Три медучреждения системы "SMART" появятся в этом году в селах района при поддержке правительства Тюменской области: продолжает работать нацпроект "Здравоохранение" и программа модернизации первичного звена амбулаторной помощи.

“С главврачом Дмитрий Бойко накануне мы съездили и посмотрели, как идут работы на объектах, пообщались с медперсоналом. Новые учреждения ждут и медики, и жители сел. Это новые условия приема пациентов: современное оборудование позволяет дистанционно консультироваться с врачами областной больницы в Тобольске”, – написал Леонид Митрюшкин.