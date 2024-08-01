  • 13 августа 202413.08.2024вторник
  • USD89,9475
    EUR96,6852
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер южный

В Тобольском районе начали возводить новую амбулаторию

Общество, 19:45 13 августа 2024

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Амбулаторию начали возводить строители в пос. Прииртышском. Об этом в Telegram-канале написал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В Сибиряке и Масловой новые ФАПы уже стоят, там идут внутренние работы.

Площадь амбулатории в Прииртышском составит 300 квадратных метров, ФАПов – по 80. В каждом предусмотрены кабинеты приема врачей, процедурный, прививочный кабинеты, санитарная комната, санузлы.

Модульные здания теплые, хорошо выдерживают наши морозы. Отметим, в Тобольском районе за последние четыре года построены четыре ФАПа и три амбулатории.

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Три медучреждения системы "SMART" появятся в этом году в селах района при поддержке правительства Тюменской области: продолжает работать нацпроект "Здравоохранение" и программа модернизации первичного звена амбулаторной помощи.

“С главврачом Дмитрий Бойко накануне мы съездили и посмотрели, как идут работы на объектах, пообщались с медперсоналом. Новые учреждения ждут и медики, и жители сел. Это новые условия приема пациентов: современное оборудование позволяет дистанционно консультироваться с врачами областной больницы в Тобольске”, – написал Леонид Митрюшкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# здравоохранение , Леонид Митрюшкин , строительство , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:45 13.08.2024В Тобольском районе начали возводить новую амбулаторию
19:37 13.08.2024Пранас Прано Варкалис из Нижнетавдинского района — ровесник Тюменской области
19:12 13.08.202434 миллиона рублей собрали с начала акции "Подари тепло солдату" в Тобольске
18:56 13.08.2024Участник программы "Время героев" Виктор Квасов знакомится с порядком формирования тарифов в регионе