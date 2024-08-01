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Фура с гумпомощью от тюменцев отправится в Курскую область 15 августа

Общество, 22:14 13 августа 2024

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Первая фура с гуманитарным грузом от тюменцев отправится в Курскую область 15 августа. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Гуманитарный груз, который собрали сотрудники администрации Тюмени и городской думы, коллективы детских садов и школ города, а также их семьи для пострадавших жителей Курской области, 13 августа привезли в штаб общественной поддержки партии “Единая Россия”.

Молодогвардейцы разгрузили и подготовили первую партию груза к отправке. На коробках трогательные надписи и теплые слова поддержки, чтобы люди по-настоящему почувствовали заботу сибиряков.

“Спасибо вам, что откликнулись на призыв и в короткие сроки собрали все необходимое. Жители принесли одеяла, постельное белье, бытовую химию, детские вещи и предметы гигиены”, – написал Максим Афанасьев.

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К акции присоединились и другие организации, сотрудники которых намерены закупить в ближайшие дни все самое необходимое.

В штабе обсудили инициативу провести 17 августа благотворительный забег "5 верст". Все желающие смогут принести необходимые вещи, тем самым помочь людям.

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# гуманитарная помощь , Курская область , Максим Афанасьев

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