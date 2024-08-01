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Главы ЯНАО и ХМАО - Югры поздравили Тюменскую область с юбилеем

Общество, 14:32 14 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 лет прошло со дня образования Тюменской области. Наши регионы связаны общей историей. Громкие открытия природных богатств Западной Сибири объединили тысячи человеческих судеб на огромной территории с севера на юг в самом сердце России, написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своих аккаунтах в соцсетях.

"Это был сложный и героический путь, пройдя который люди обеспечили стране надёжную опору и экономическую стабильность. И сегодня мы также сообща продолжаем работать на благо России ради благополучия наших регионов и их жителей. От всего сердца поздравляю Тюменскую область с юбилеем. Процветания региону, здоровья и всего самого наилучшего тюменцам!" - пожелал он.

Врио губернатора ХМАО - Югры Руслан Кухарук отметил, что главная общая ценность регионов – люди. "Стремясь сделать страну сильнее, наши отцы и деды – геологи, нефтяники, газовики, строители – открыли первые месторождения нефти и газа в Западной Сибири, построили дороги, заложили города. Благодаря поколению первопроходцев наши регионы стали хранителями энергетической безопасности страны. Сегодня мы пишем новые страницы общей истории, они – о сотрудничестве и о поддержке друг друга. Мы вместе реализуем проекты по строительству дорог, соединяющих города и районы двух регионов, развиваем науку, образование, культуру, делимся опытом во многих сферах – от промышленности до здравоохранения", - рассказал Кухарук.

Он пожелал области - имениннице благополучия и успехов во всех делах, тепла и мира – каждой семье.

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# Дмитрий Артюхов , Руслан Кухарук , юбилей области

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