Главы ЯНАО и ХМАО - Югры поздравили Тюменскую область с юбилеем
80 лет прошло со дня образования Тюменской области. Наши регионы связаны общей историей. Громкие открытия природных богатств Западной Сибири объединили тысячи человеческих судеб на огромной территории с севера на юг в самом сердце России, написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своих аккаунтах в соцсетях.
"Это был сложный и героический путь, пройдя который люди обеспечили стране надёжную опору и экономическую стабильность. И сегодня мы также сообща продолжаем работать на благо России ради благополучия наших регионов и их жителей. От всего сердца поздравляю Тюменскую область с юбилеем. Процветания региону, здоровья и всего самого наилучшего тюменцам!" - пожелал он.
Врио губернатора ХМАО - Югры Руслан Кухарук отметил, что главная общая ценность регионов – люди. "Стремясь сделать страну сильнее, наши отцы и деды – геологи, нефтяники, газовики, строители – открыли первые месторождения нефти и газа в Западной Сибири, построили дороги, заложили города. Благодаря поколению первопроходцев наши регионы стали хранителями энергетической безопасности страны. Сегодня мы пишем новые страницы общей истории, они – о сотрудничестве и о поддержке друг друга. Мы вместе реализуем проекты по строительству дорог, соединяющих города и районы двух регионов, развиваем науку, образование, культуру, делимся опытом во многих сферах – от промышленности до здравоохранения", - рассказал Кухарук.
Он пожелал области - имениннице благополучия и успехов во всех делах, тепла и мира – каждой семье.