Впервые студентами ТМУ стали граждане Гаити, Судана и Мавритании

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Граждане Гаити, Судана и Мавритании впервые поступили в Тюменский медицинский университет. Всего почти 350 первокурсников из более чем 40 государств приступят к обучению осенью 2024 года, сообщает пресс-служба вуза.

20-летний Жакберри Солон планирует стать неврологом и в своей семье будет первым медиком. Всего за год обучения на подготовительных курсах он бегло заговорил по-русски и ожидает начала учебного года, чтобы применить свои навыки в общении с преподавателями и сокурсниками.

"Получать высшее образование в России посоветовала моя соотечественница из Гаити, которая сейчас обучается в одном из центральных регионов вашей страны. А с вузом я определился, посмотрев рейтинг лучших медицинских университетов и отзывы студентов, - рассказал Жакберри Солон. - Первые впечатления о Тюмени - это красивый, уютный город, и люди очень приветливые. Надеюсь, что моими соседями по студенческому общежитию станут русскоязычные ребята, это поможет быстрее освоиться".

В дирекции внешних коммуникаций и международных связей вуза отмечают существенный рост интереса абитуриентов из стран Северной Африки – Марокко, Алжира и Египта.

"Студенты из Египта традиционно составляют большую часть иностранных обучающихся. Популярности нашему университету в этой стране добавляет то, что он входит в список вузов, рекомендованных для обучения за рубежом. Такой же статус ТМУ имеет и в Туркменистане. Лучшей рекламой alma mater являются отзывы выпускников. В этом году дипломы Тюменского медицинского университета получили и граждане Индии, поэтому мы также ждем первокурсников из этой страны", - сообщила заместитель директора по внешним коммуникациям и международным связям Александра Шалабодова.

Самыми популярными направлениями подготовки у иностранных студентов остаются лечебное дело и стоматология, увеличилось число поступающих в институт фармации. Для них в вузе организовано обучение с англоязычным сопровождением, при этом все абитуриенты владеют русским языком.