Ограничение на экспорт бензина в России продлили до конца 2024 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение на вывоз бензина ввели с 1 сентября по 31 декабря 2024 г. Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает правительство РФ.

Ограничение не будет распространяться: на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС; топливо, вывозимое гражданами для личного пользования; топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.