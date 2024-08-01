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Ограничение на экспорт бензина в России продлили до конца 2024 года

Экономика, 17:29 14 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение на вывоз бензина ввели с 1 сентября по 31 декабря 2024 г. Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах, сообщает правительство РФ.

Ограничение не будет распространяться: на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС; топливо, вывозимое гражданами для личного пользования; топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

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# АЗС , бензин

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