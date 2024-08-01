  • 15 августа 202415.08.2024четверг
  • USD90,0055
    EUR100,3139
  • В Тюмени 15..17 С 0 м/с ветер южный

Тобольские ученые открыли новый археологический памятник в Югре

Общество, 18:28 15 августа 2024

пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

Новый объект культурного наследия обнаружили археологи Тобольской комплексной научной станции УрО РАН в бассейне реки Вынга в Ханты-Мансийском автономном округе. В настоящее время специалисты формируют пакет документов, необходимый для постановки нового памятника археологии на учет в Службе государственной охраны объектов культурного наследия Югры.

Как отметили в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, в 2024 году археологи организации в рамках договора с нефтяной компанией ПАО "Сургутнефтегаз" проводят разведочные полевые исследования в Сургутском и Белоярском районах ХМАО. Планируется обследовать земельные участки общей площадью около 3 тыс. га.

"Проведение археологических исследований в труднодоступных районах Западной Сибири дает ощутимые плоды: ежегодно количество выявленных памятников увеличивается, позволяя ученым открывать новые страницы истории региона", - прокомментировала научный сотрудник Лаборатории археологии и исторической антропологии ТКНС УрО РАН Наталья Турова.

Сотрудничество Тобольской комплексной научной станции УрО РАН с ПАО "Сургутнефтегаз" ведётся с 2018 года. До начала проведения компанией хозяйственных работ на территориях нефтегазовых месторождений Югры, тобольские ученые проводят разведочные работы с целью выявления новых археологических памятников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# археология , ученые

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 15.08.2024Тюменцы могут выиграть до 500 тыс. рублей в конкурсе "Индекс мечтателя"
20:11 15.08.2024В Тюмени презентовали гастрофестиваль к 80-летию региона
19:43 15.08.2024Протечку нефти будут искать участники "Кубка РТК: Высшая лига" в Тюмени
19:12 15.08.2024Тюменские ученые изучают запасы ценных видов рыб в реке Таз