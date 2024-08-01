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Протечку нефти будут искать участники "Кубка РТК: Высшая лига" в Тюмени

Общество, 19:43 15 августа 2024

ТИУ | Фото: ТИУ

Этап соревнований "Кубок РТК: Высшая лига" пройдет на III Промышленно-энергетическом форуме TNF с 14 по 19 сентября. Участникам предстоит решить новую задачу — найти протечку нефти в условиях смоделированного месторождения, сообщают организаторы.

Данный формат соревнований и задания на полигоне позволяют протестировать не столько механические характеристики робота (такие как проходимость), сколько его интеллектуальные возможности.

Победители и призеры этапа попадут в Национальный финал соревнований "Кубок РТК: Высшая лига", который пройдет в ноябре. Регистрация открыта на официальном сайте и продлится до 3 сентября включительно.

Возрастное ограничение: 16+.

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# роботы , ТНФ

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