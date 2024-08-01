Гастрофестиваль, изделия мастеров и "Дружба народов" ждут тоболяков в честь юбилея региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гастрофестиваль, ярмарка изделий мастеров, фестиваль "Дружба народов", соревнования ждут тоболяков и гостей Тобольска 17 августа. Праздники, пророченные к празднованию 80-летия Тюменской области, отметят на Красной площади и в саду Ермака, сообщает департамент по культуре и туризму Тобольска.

С 11 часов начнет работу гастрономический фестиваль с блюдами народов России, и продовольственная ярмарка местных товаропроизводителей. Ремесленники города подготовят большую выставку изделий декоративно-прикладного творчества.

Торжественное открытие Дня Тюменской области пройдет на главной сцене у кремлевского фонтана в 12 часов. Здесь в 12 часов 30 минут дадут старт праздничной программе "Тюменская земля - Тюменское братство", в которой примут участие артисты Тобольска и Тюмени.

Фестиваль "Дружба народов" в День Тюменской области расскажет гостям мероприятия про культуру и традиции разных национальностей. Желающие смогут посетить подворья и выставки, узнать историю и обычаи разных народов нашей страны. Начало — в 12 часов.

Для любителей активного отдыха в это же время пройдут соревнования по городошному спорту, а юные гости праздника весело проведут время на детской игровой площадке.

В саду Ермака в День Тюменской области пройдет концертная программа "Песни над Иртышом" ветеранских организаций и коллективов. Начало — в 15 часов. В 18 часов здесь начнется танцевальный вечер отдыха "И снова музыка звучит".

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