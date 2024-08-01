В Тюмени продолжают рисовать парковки для самокатов

| Фото: МТС Юрент | Фото: МТС Юрент

Сервис кикшеринга МТС Юрент активно работает над развитием городской инфраструктуры и улучшением качества жизни в городах России. В рамках соглашений с властями в 20 городах присутствия компания занимается нанесением велопарковок, которые помогают поддерживать порядок на тротуарах.

С начала сезона компанией МТС Юрент было нарисовано более 150 парковок для электросамокатов в Тюмени.

Суммарно с начала сезона сервис нанес уже более 1500 парковок для самокатов в Ижевске, Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Калининграде, Краснодаре, Сочи и Москве. Компания планирует увеличить их число в два раза — до конца года их будет уже 3000. Об этом сообщил директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти МТС Юрент Максим Мухтабаров в рамках Международного евразийского форума таксистов (МЕФТ).

Представитель компании подчеркнул важность сотрудничества с муниципалитетами и отметил, что компания активно работает над интеграцией самокатов в транспортный сценарий городов. Такое сотрудничество позволяет разрабатывать и внедрять меры по регулированию движения микромобильных транспортных средств. В МТС Юрент отмечают, что самокат сегодня — полноценное средство передвижения. Большинство поездок в сервисе (порядка 87%) совершаются по транспортному сценарию — люди используют их для коротких поездок до 15 минут для передвижения по городу из точки А в точку Б.