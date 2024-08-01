Владимир Якушев посетил Курскую область

| Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Более 800 тонн гуманитарной помощи со всей страны доставила в Курскую область партия "Единая Россия", также в регионе работают волонтёры "Молодой гвардии" из разных регионов.

Об этом рассказал полномочный представитель президента в УФО, врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев в ходе визита в Курскую область.

Вместе с врио губернатора Алексеем Смирновым он ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, а также обсудил потребности пунктов временного размещения жителей.

"В большинстве пунктов созданы условия, чтобы людям было комфортно. Закрываем возникающие бытовые потребности, оборудуем пункты, работа которых начинается. Нужна помощь волонтёров", - подчеркнул полпред.

Владимир Якушев доставил в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты. "Наша задача – помочь людям. Мы занимаемся этим с первых часов атаки ВСУ на регион", – сказал Владимир Якушев.