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  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области в выходные сохранится вероятность дождей

Общество, 10:32 16 августа 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Небольшие дожди ожидаются в Тюменской области в предстоящие выходные, 19 и 20 августа. По данным центра Фобос, регион останется во власти стационарного циклона, но поля его дождевой облачности потеряют свою плотность и солнце станет лучше прогревать остывший воздух.

В Тюмени в субботу, 17 августа, в течение суток на фоне пониженного атмосферного давления ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 19 градусов, ночью – плюс 9. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

18 августа синоптики прогнозируют малооблачную погоду, небольшой дождь. Дневная температура воздуха достигнет плюс 20 градусов, ночная составит плюс 11. Ветер северо-западный, умеренный.

В начале следующей недели станет немного теплее. 19 августа воздух днем будет прогреваться до 21 градуса, ожидается малооблачная погода и умеренный северо-западный ветер. Во вторник и среду, 20 и 21 августа, столбики термометров днем достигнут отметки в 22 градуса. Вероятность небольших осадков в эти дни сохранится.

Любовь Голышева

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