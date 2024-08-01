  • 16 августа 202416.08.2024пятница
  • USD88,7960
    EUR98,3232
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-западный

Откачка дождевой воды в ЖК "Плеханово" в Тюмени ведется круглосуточно

Общество, 11:49 16 августа 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В круглосуточном режиме ведется откачка дождевой воды на улицах Андрея Кореневского и Кремлевской в ЖК "Плеханово" Тюмени. На данном участке отсутствует ливневая канализация, проблемный участок осушают при помощи ассенизаторских машин.

В Службе заказчика по благоустройству Калининского административного округа намерены закончить работу в этом районе до 17 августа, сообщили в городской администрации.

Всего 15 августа на территории Калининского округа было задействовано четыре ассенизаторские машины и две мотопомпы, которые помогли откачать 410 кубометров воды. Работы выполнялись на 15 объектах, среди которых улицы Барнаульская, Мельзаводская, Ямская, 93, Фирменная, Короленко, Садовая, пер. 3-й Гостевой, межквартальные проезды по ул. Ставропольской, Октябрьской, ул. Московский тракт.

16 августа в округе работают три ассенизаторские машины и одна мотопомпа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# откачка воды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:49 16.08.2024Откачка дождевой воды в ЖК "Плеханово" в Тюмени ведется круглосуточно
11:38 16.08.2024В Тюмени открыли памятник генерал-лейтенанту Павлу Фитину
11:27 16.08.2024100 кг помощи для участников СВО собрали за неделю жители Ялуторовского района
11:16 16.08.2024Эксперт: Россия и страны БРИКС способны предложить альтернативу деградирующему Олимпийскому движению