Откачка дождевой воды в ЖК "Плеханово" в Тюмени ведется круглосуточно

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В круглосуточном режиме ведется откачка дождевой воды на улицах Андрея Кореневского и Кремлевской в ЖК "Плеханово" Тюмени. На данном участке отсутствует ливневая канализация, проблемный участок осушают при помощи ассенизаторских машин.

В Службе заказчика по благоустройству Калининского административного округа намерены закончить работу в этом районе до 17 августа, сообщили в городской администрации.

Всего 15 августа на территории Калининского округа было задействовано четыре ассенизаторские машины и две мотопомпы, которые помогли откачать 410 кубометров воды. Работы выполнялись на 15 объектах, среди которых улицы Барнаульская, Мельзаводская, Ямская, 93, Фирменная, Короленко, Садовая, пер. 3-й Гостевой, межквартальные проезды по ул. Ставропольской, Октябрьской, ул. Московский тракт.

16 августа в округе работают три ассенизаторские машины и одна мотопомпа.